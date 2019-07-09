شكرا لقرائتكم خبر عن فونكيس وجهاً لوجه مع روبيرت دى نيرو فى فيلم Joker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة المرتقب Joker، عن صور جديدة من داخل كواليس تصوير جزء الفيلم الجديد، والمقرر له ان يعرض 4 أكتوبر المقبل بدور السينما العالمية.

ومن ضمن الصور الجديدة التى تم الكشف عنها، اللقاء الاول بين النجم العالمى جواكين فونيكس، صاحب شخصية الجوكر الجديدة، امام النجم العالمى روبيرت دى نيرو، الذى يشارك فى بطولة العمل السينمائى المرتقب.

فيلم "Joker" يجمع عددا هائلا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، من أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم ، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل .