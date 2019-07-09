تعرف على سعر حقيبة إيلي جولدينج بتوقيع دار أزياء "Chloe"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم النجمة الإنجليزية إيلي جولدينج بالوقوف علي أدق تفاصيل إطلالاتها سواء ذلك بحياتها اليومية أو خلال ظهورها بالحفلات الكبري و المهرجانات . التقطت عدسات المصورين عده صور لإيلي جولدينج بصحبه خطيبها كاسبار جوبلينج ذو الـ 26 عام و ذلك حضورهما بطولة ويمبلدون " Wimbledon 2019 " في لندن ، حيث ظهر الثنائي ممسكين ايديهم ببعضهم البعض و يتبادلا اطراف الحديث. ظهرت إيلي جولدينج مرتديه فستان ذو تصميم بسيط باللون الأسود بينما اختارت حقيبتها من مجموعة دار أزياء " Chloe " ووصل سعرها الي 1340 جنية استرليني . Advertisements

ايلي جولدينج

ايلي جولدينج

ايلي جولدينج

حقيبة ايلي جولدينج

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