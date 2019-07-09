بعد نجاح أول عروض "كايرو شو" بالسعودية.. الهواري: "نسعى للتواجد الدائم بالمملكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أكد المخرج مجدي الهواري، المشرف الفني والشريك المؤسس لكايرو شو، أن تجربة عرض مسرحية ٣ أيام في الساحل للنجم محمد هنيدي في عرضت ضمن موسم جدة الثقافي، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المملكة نجحت بامتياز في سنة أولى مسرح على مستوي الجمهور والتنظيم والكوادر الفنية.

وأضاف أنه لم يكن يتخيل حجم التفاعل والوعي في التعامل مع أدبيات وبروتوكول المسرح، خاصة أننا نتحدث عن شيء جديد وغير معتاد في المملكة، متابعا: "فمنذ اللحظة الأولى وحتى من قبل فتح الستار وبدء العرض وطاقة الجمهور الإيجابية في كل مكان، وهو ما انعكس بشكل كبير على الفنانين والعاملين كافة في العرض.

وأشار إلى كلمة النجم محمد هنيدي في ختام أولى العروض، عندما قال إنها كانت من أحلى ليالي العرض بسبب الجمهور، الذي يعد المحرك الحقيقي للفنان على المسرح.

وأضاف أنه ما قاله هنيدي لم يكن مجاملة بالتأكيد، ولكن كان إحساسهم جميعا، وأيضا عندما وجه الجمهور تحية حارة جدا للفنانة مها أبو عوف كان يعزيها بطريقته الخاصة في وفاة أخيها عزت ابو عوف، ويعرب عن تقديره لالتزامها الفني والأدبي واحترامها لعملها ولهم كجمهور، رغم حزنها الكبير.

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وأوضح الهواري أنه لم يكن يتصور أبدا أن يتم إنجاز بهذا الحجم خلال 20 يوما فقط، مشيرا إلى أنه كانت لديه تخوفات واسعة من عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على هذا التحدي الكبير.

وتابع: "الشباب السعودي بشركة صلة وهيئة الترفيه فاجأوني باحترافية عالية وقدرات واعدة ومواهب يمكنها أن تحلق بعيدا بقليل من التوجيه والتدريب لصقلها".

وأضاف الهواري: "كل هذه العوامل كانت عنصرا حاسما في أن تتخذ كايرو شو قرارا بالا يقتصر نشاطها علي العروض الموسمية، وندرس بالفعل حاليا أن يكون لنا تواجد دائم في المملكة وهناك الكثير من الأفكار المطروحة لتنفيذ ذلك واستثمار تلك الثورة الثقافية والمجتمعية التي تشهدها المملكة، التي يعد المسرح من أهم أركانها، وخاصة أن الشعب السعودي أكد تذوقه الفني الممتاز وتعطشه الحقيقي لهذا التغيير الكبير الذي رغم تأخره، فإنه تم إنجازه سريعا ومبهرا".

وكشف مجدي الهواري عن أن عروض كايرو شو في المملكة لن تقتصر على مدينة جدة فقط، ولكن ستمتد إلى مناطق أخرى على رأسها الرياض، مؤكدا أن النجاح الكبير، الذي حققته عروض كايرو شو في موسم جدة، جعله يشعر بالتفاؤل الشديد وبالثقة في النجاح الكبير بإذن الله.