محمد رمضان يصل لبنان ليتسلم جائزة أفضل ممثل بمهرجان "بياف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي للفنان محمد رمضان بموقع "فيسبوك" تدوينة يعلن بها عن فوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل زلزال، كذلك أفضل كليب عن مافيا.

وكتب رمضان: "وصلت اليوم بيروت، لحضور مهرجان بياف2019، الحمد لله جائزة أفضل ممثل عن مسلسل زلزال و أفضل فيديو كليب مافيا، ثقة في الله نجاح دايماً".

Advertisements

يُذكر أن، حفل توزيع الجوائز سيقام مساء الجمعة المقبل.

المعروف أن محمد رمضان انتهى من تصوير كليب "أنساي" الذي يجمعه بسعد المجرد، والذي تم تصويره في فرنسا.