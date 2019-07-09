مؤلف "النهاية" ليوسف الشريف ينتهي من كتابة الحلقة الـ11

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

يواصل المؤلف والسيناريست عمرو سمير عاطف، حاليًا كتابة حلقات مسلسله الدرامي الجديد"النهاية" الذي يخوض بطولته النجم يوسف الشريف.

وأكد عمرو، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يكتب في أحداث الحلقة الحادية عشر من المسلسل، مشيرًا إلى عدم انضمام أيًا من فريق العمل حتى الآن.

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ونفى مؤلف العمل، وجود أى نية لدى صناع المسلسل لتغيير اسمه، موضحًا أن"النهاية" هو اسم نهائي له.

وأضاف "عمرو": " دور البطولة النسائية أمام يوسف الشريف سيتم تحديده خلال الأسبوعين المقبلين".

يذكر أن، شركة سينرجي كانت قد طرحت البوستر الدعائي لمسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف وإخراج ياسر سامي، والذي يخوض به الماراثون الرمضاني القادم بعد غياب عامين عن الدراما.