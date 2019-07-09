في حوار نادر لهما.. عبدالمنعم مدبولي يكشف سرا عن فؤاد المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 9 يوليو 2006، رحل عن عالمنا الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي.

النجم الراحل يعتبر من أهم رواد الكوميديا في العالم العربي، فقد قدم للمسرح والسينما والتليفزيون، باقة من أهم الأعمال، حفرت اسمه بحروف من ذهب بين قامات الكوميديا.

وفي حوار ببرنامج "زوم" من تقديم الإعلامية سلمى الشماع، التقت "سلمى" بالصديقين عبدالمنعم مدبولي، وفؤاد المهندس.

وأكد "مدبولي" أن علاقة الصداقة بينهما تمتد لأكثر من 47 عاما، فأول مرة قابله في برنامج "بابا شارو"، ومن وقتها أصبحا صديقين.

وتابع: "فؤاد كان بيمثل ويغني ويقلد ويألف، وكان عامل برنامج اسمه طرزان، كان بيعمل فيه صوت الطبلة والبغبغان، واتضحلي إنه بيحب الحيوانات جدا، وكل شوية يروح جنينة الحيوانات".

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وعلق فؤاد المهندس، قائلا: "أحب الحيوانات جدا، وخاصة المفترسة، لدرجة أنني أسافر كينيا وأوغندا لمشاهدة الحيوانات هناك".

واستكمل ضاحكا: "الحيوانات الأليفة أدامنا طول الوقت، وأنا قضيت 4 سنين من حياتي في الجامعة، منهم 3 سنين في الجنينة".

وأوضح الفنان عبدالمنعم مدبولي أنه خريج كلية الفنون التطبيقية، قسم نحت، وقام بنحت تماثيل من الجبس والخشب، بينما قال "المهندس" إنه خريج كلية تجارة، ولكنه يهوى الرسم، فرسم أشقائه ووالديه، وله عدد من اللوحات في المرحلة الابتدائية سافرت لعدة دول، ولا يعرف تحديدا ما هي هذه الدول.

وقال مدبولي: "وأنا في الثامنة عشر، اشتغلت في مسرح جورج أبيض، لدرجة أنه قال إنت الخليفة بتاعي، وستصبح تراجيديان جيد، وكنت أجسد شخصية رجل يبلغ من العمر 70 عاما، فشاهدتني فاطمة رشدي، وانتقلت لفرقتها".