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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
كشف الفنان محمد رمضان عن أول صورة تجمعه بالفنان سعد لمجرد، عبر صفحته الرسمية بـ"إنستجرام".
وظهرا الثنائي بجوار برج أيفل في باريس، وذلك بكواليس تصوير أغنية "أنساي" التي تشهد أول تعاون فنى بينهما، ويتولى تصويرها المخرج حسام الحسيني.
وعلق رمضان على الصورة قائلًا: "قريبًا الأسطورة والمعلم".
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان كليب "بابا"، والذى حقق ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة عبر قناة رمضان على "يوتيوب" والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبدالواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لمحمد رمضان وسعد لمجرد من كواليس أغنيتهما الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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