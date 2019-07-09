بعد تنصيبه سفيرًا للنوايا الحسنة.. اَسر ياسين يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان آسر ياسين عن سعادته بعد تنصيبه سفيرًا للنوايا الحسنة، بصحبة زميلته النجمة نيللي كريم، وذلك في الحفل الذي أقامته منظمة الأمم المتحدة، صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة.

وسيشارك النجمين في الحملة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر.

ونشر آسر صورة لهما من حفل التنصيب عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "فخور جداً بتنصيبي أنا وزميلتي العزيزة نيللي كريم سفراء نوايا حسنة للأمم المتحدة".

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وانهالت عليهما تعليقات التهنئة من أصدقائهما الفنانين ومنهم عمرو سعد وكندة علوش وشريف رمزي.

ويواصل الفنان آسر ياسين تصوير مشاهده في فيلم "صاحب المقام"، الذي يشارك في بطولته مع يسرا، وأمينة خليل وبيومي فؤاد، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي وإخراج ماندو العدل.