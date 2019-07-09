خاص| منتج "الفارس والأميرة" يكشف كواليس مشاركته في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب العباس بن العباس منتج أول فيلم رسوم عربي طويل "الفارس والأميرة" عن سعادته باقتراب موعد طرح العمل الذي بدأت مراحل إنتاجه منذ ما يقرب من الـ20 عاما، موضحا أن العرض الأول للفيلم في الدورة المقبلة لمهرجان الجونة السينمائي جاء بناءً على الدعوة التي قدموها لإدارة المهرجان.

وقال العباس، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "نحن من طرحنا فكرة أن يكون العرض الأول للفيلم من خلال الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي المقرر لها في سبتمبر المقبل، وبعد مشاهدتهم للعمل أعجبوا به، واهتموا بتقديمه".

وأضاف: "الفيلم جاهز تماما للعرض السينمائي، وحددنا أكتوبر المقبل لطرحه بدور العرض في مصر وكل الدول العربية في توقيت واحد".

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فيلم الفارس والأميرة تأليف وإخراج بشير الديك، مخرج مشارك إبراهيم موسى، تصميم شخصيات للفنان مصطفى حسين، موسيقى هيثم الخميسي، مونتاج سلافة نور الدين، أشعار عمرو حسني وزينب مبارك.

ويقوم الفنان مدحت صالح بالأداء الصوتي والغناء لشخصية "محمد بن القاسم"، ويشاركه البطولة محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، عبدالرحمن أبوزهرة، سعيد صالح، أمينة رزق، إحسان القلعاوي، غسان مطر، محمد الدفراوي، عبلة كامل، لقاء الخميسي.