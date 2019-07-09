بالفيديو.. حمو بيكا يطرح "وداع يا دنيا وداع"

طرح الفنان حمو بيكا أحدث مهرجاناته بعنوان "وداع يا دنيا وداع"، عبر قناة فيجو الدخلاوي بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهو من كلمات

إسلام المصري، و توزيع فيجو الدخلاوي، كما يشارك في الغناء كل من نور التوت، علي قدورة،حسن شاكوش.

يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخراً مهرجان بعنوان "متعيش الدور"، و هو من كلمات إسلام المصري، و توزيع فيجو الدخلاوي، كما يشاركه في الغناء كل من علي قدوره، وميسرة.