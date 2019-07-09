بالفيديو.. حمو بيكا يطرح "وداع يا دنيا وداع"

طرح الفنان حمو بيكا أحدث مهرجاناته بعنوان "وداع يا دنيا وداع"، عبر قناة فيجو الدخلاوي بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهو من كلماتإسلام المصري، و توزيع فيجو الدخلاوي، كما يشارك في الغناء كل من نور التوت، علي قدورة،
يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخراً مهرجان بعنوان "متعيش الدور"، و هو من كلمات إسلام المصري، و توزيع فيجو الدخلاوي، كما يشاركه في الغناء كل من علي قدوره، وميسرة.
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