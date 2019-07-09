منه فضالي تفاجئ الجمهور بأحدث فوتوسيشن لها

طلت الفنانة منه فضالي بإطلالة جذابه من خلال جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وظهرت في الصورة مرتدية فستان احمر. وظهرت في الصورة مرتدية فستان احمر. علقت قائلة:" ليس عندي الوقت في كره الذين يكرهونني، لأني مشغولة في حب الناس الذين يحبوني". Advertisements يذكر أن الآخر الأعمال التي شاركت فيها النجمة منه فضالي فيلم "تحت التربيزة" بطولة محمد سعد ومن إخراج سميح النقاش.

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