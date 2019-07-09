طلت الفنانة منه فضالي بإطلالة جذابه من خلال جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"وظهرت في الصورة مرتدية فستان احمر.
علقت قائلة:" ليس عندي الوقت في كره الذين
يذكر أن الآخر الأعمال التي شاركت فيها النجمة منه فضالي فيلم "تحت التربيزة" بطولة محمد سعد ومن إخراج سميح النقاش.
كانت هذه تفاصيل خبر منه فضالي تفاجئ الجمهور بأحدث فوتوسيشن لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.