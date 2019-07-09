تصدرت الفنانة نشوى مصطفى تريند السوشيال ميديا، بعد غنائها في حفل زفاف نجلها "عبد الرحمن" من السيدة مريم، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى احتفلت الفنانة بزفاف نجلها "عبد الرحمن" بأحد فنادق القاهرة، الجمعة الماضية وحضر الحفلعدد من أصدقائها بالوسط الفنى، من بينهم "أنوشكا، ماجد الكدواني، رانيا فريد شوقي، لقاء سويدان، محمد عبد الرحمن، إدوارد و زوجته إيمان السيد، منال سلامة، عزة مجاهد،و علي ربيع الذي شارك مصطفى قمر في غنائه فأشعل الحفل
كانت هذه تفاصيل خبر نشوى مصطفى تتصدر تريند السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.