نشوى مصطفى تتصدر تريند السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة نشوى مصطفى تريند السوشيال ميديا، بعد غنائها في حفل زفاف نجلها "عبد الرحمن" من السيدة مريم، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى احتفلت الفنانة بزفاف نجلها "عبد الرحمن" بأحد فنادق القاهرة، الجمعة الماضية وحضر الحفل

عدد من أصدقائها بالوسط الفنى، من بينهم "أنوشكا، ماجد الكدواني، رانيا فريد شوقي، لقاء سويدان، محمد عبد الرحمن، إدوارد و زوجته إيمان السيد، منال سلامة، عزة مجاهد،و علي ربيع الذي شارك مصطفى قمر في غنائه فأشعل الحفلباندماجه مع الموسيقى وحركاته الراقصة، التي جاءت مليئة بالعفوية.

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