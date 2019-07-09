شاهد.. أحمد فهمي مع كلابه في شواطئ سيناء

نشر الفنان أحمد فهمي صورة له وهو متواجد في أحد الشواطئ بسيناء وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهر في الصورة برفقة كلابه في البحر. الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهر في الصورة برفقة كلابه في البحر. وعلق بـ"سينا" . Advertisements يذكر أن آخر الأعمال التي قام بها الفنان أحمد فهمي مسلسل "الواد سيد الشحات " بطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن ومن إخراج أحمد الجندي .

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