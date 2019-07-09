بالفيديو.. نجوان تطرح ميني ألبوم "رجالة الصعيد"

طرحت الفنانة نجوان ميني ألبوم بعنوان "رجالة الصعيد"، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و يضم الألبوم على 7 أغاني هم: "صاحبك بجد": كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج. "حبيبي يا سطى": كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج. "جوزي": كلمات وليد رياض، وألحان منعم. Advertisements "أهلي": كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج. "سلامات يا عنيه": كلمات إسلام خليل، وألحان هاني فاروق. "رجالة الصعيد": كلمات عبد المنعم طه، وألحان منعم، و الكليب من إخراج هيثم عنتر. "ادم": كلمات وليد رياض، وألحان منعم.

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