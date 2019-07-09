بالصور.. خالد عادل يحتفل مع مريم عامر منيب بتخرجها

احتفل الملحن خالد عادل بتخرج مريم ابنة المطرب الراحل عامر منيب من الجامعة، ونشر صور حفل تخرجها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وعلق قائلا : "القمر بتاعنا كبر واتخرج أحلى مريم فى الدنيا ...ربنا يحميكى يارب يا مريوم...واشوفك أحلىو أجمل"، مضيفا انتظروا قريبا القمر".
وكانت مريم ابنة الفنان الراحل عامرمنيب، احتفلت بتخرجها من الجامعة بقسم ، وخطفت الابنة الكبرى للمطرب والممثل الراحل الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعى بعد احتفالها بتخرجها
يذكر أن الملحن خالد عادل طرح مؤخراً أوبريت بعنوان "على قد المسئولية.. افرح"، والأغنية من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد محيي، وتوزيع محمد زقزوق، و الكليب من إخراج أحمد العربي، ويشاركه في الغناء كل من النجم أحمد البرازيلي، وأحمد محيي، وأحمد مصطفى، وإسلام محيى، والفنانة التونسية سها الشاذلي.
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