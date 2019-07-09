بعد تأهله لدور الثمانية.. رامي صبري يوجه رسالة لتونس

وجه الفنان رامي صبري رسالة لمنتخب تونس بعد تأهلة لدور الثامن في كأس الأمم الأفريقية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "ألف مليون مبروك للشعب التونسي الحبيب ومنتخب تونس للتأهل لدور ٨.. وكمان ألف مبروك لشعب الجزائر الحبيب ومنتخب الجزائر ". للشعب التونسي الحبيب ومنتخب تونس للتأهل لدور ٨.. وكمان ألف مبروك لشعب الجزائر الحبيب ومنتخب الجزائر ". يذكر أن الفنان رامي صبري يستعد لطرح ألبومه بعنوان "فارق معاك"، و يتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء و الملحنين من بينهم: "أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، عزيز الشافعي، هالة علي، هاني رجب، مديح، شادي حسن، كما لحن لنفسه العديد من الأغاني.

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