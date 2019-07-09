انفوجراف.. نجوم فى حالة حرجة.. ويطمعون فى دعوات الطيبين

لا تسير الحياة على وتيرة واحدة.. فهى لا تعرف الثبات، صحيح أن الإنسان هو بطل الحياة ومحورها لكنه لا يستطيع هزيمتها أو فك شفرتها،

فالشهرة لا تدوم والصحة قد تخون والتفكير يحتمل الصواب والخطأ.

عدد كبير من نجوم الفن نجحوا فى العبور الى

عقل ووجدان الجماهير وعندما هاجمهم المرض ابتعدت عنهم الاضواء وساءت احوالهم، فى هذا الملف نحاول إلقاء الضوء على نجوم فى محنة ويطمعون فى دعوات طيبة تخفف عنهم ألم المرض وتتمنى لهم الشفاء.