محمد رمضان و سعد لمجرد من كواليس انساي بباريس

نشر الفنان محمد رمضان صورة له برفقة المطرب المغربي سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، وظهروا في الصورة وهم متواجدان خلف برج إيفيل في العاصمة الفرنسية بباريس. وظهروا في الصورة وهم متواجدان خلف برج إيفيل في العاصمة الفرنسية بباريس. وعلق عليها قائلا: "قريبا انساي". Advertisements يذكر أن أغنية "انساي" دويتو يجمع محمد رمضان بالمطرب المغربي سعد لمجرد ويخرجها حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد فيه باللهجة المغربية، ورمضان بلهجته المصرية.

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