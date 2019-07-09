شاهد.. أريانا غراندي وكلبها نجوم غلاف مجلة "Vogue" العالمية

تصدرت المغنية الأمريكية أريانا غراندي وكلبها غلاف مجلة "vogue"، العالمية وقد أعادت أريانا نشر صورة الغلاف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
أسود رقيق وقبعة ضخمة، وإلي جانبها كان كلبها الصغير يرافقها، ووجهت الشكر لطاقم عمل المجلة للسماح لها بالظهور علي غلافها.
ظهرت غراندي في الصورة التي التُقطت لها ضمن جلسة التصوير التي أقامتها لصالح مجلة "vogue"، علي شاطئ البحر بفستان
يذكر أن أريانا غراندي أحييت مؤخرًا حفلًا غنائيًا، وقد أثارت خلاله الكثير من الجدل بعد
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