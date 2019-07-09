شاهد.. أريانا غراندي وكلبها نجوم غلاف مجلة "Vogue" العالمية

تصدرت المغنية الأمريكية أريانا غراندي وكلبها غلاف مجلة "vogue"، العالمية وقد أعادت أريانا نشر صورة الغلاف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ظهرت غراندي في الصورة التي التُقطت لها ضمن جلسة التصوير التي أقامتها لصالح مجلة "vogue"، علي شاطئ البحر بفستان

أسود رقيق وقبعة ضخمة، وإلي جانبها كان كلبها الصغير يرافقها، ووجهت الشكر لطاقم عمل المجلة للسماح لها بالظهور علي غلافها.





يذكر أن أريانا غراندي أحييت مؤخرًا حفلًا غنائيًا، وقد أثارت خلاله الكثير من الجدل بعد

بكائها بشكل مفاجئ علي خشبة المسرح، وقد وجهت أريانا رسالة لمعجبيها بعد الحفل شكرتهم علي الإطمئنان عليها و علي تقبل حاتلها التي ظهرت بها خلال الحفل، ويرجح أن يكون سبب ما مرت به ذلك هو تعرضها لصدمة بعد تسبب مُهاجمٌ انتحاري في مقتل 22 شخصاً خلال حفل غنائي لها بمدينة مانشستر بالمملكة المتحدة في عام 2017.