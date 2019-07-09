شكرا لقرائتكم خبر عن بيدلك رِجل مراته .. توم هانكس زوج مثالي أكثر من 30 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم " توم هانكس " أحد أهم نجوم هوليوود على مر التاريخ بعيد ميلاده الثالث والستين عقب مسيرة فنية مضيئة حفراسمه من خلالها كواحد من أهم النجوم على مستوي العالم الذين يحظوا بجماهيرية عريضة بفضل الأدوار الذى لعبها والأفلام الذى قام ببطولتها ليحصد من خلالها احترام الجمهور والنقاد وعدد كبير من الجوائز خلال مسيرته.





توم هانكس الذى يحفظ عشاقه أهم أدواره وأعماله الفنية وحكاياتها على مرالعصور ربما لا يعلم كثيرون شيئاً عن الجانب الآخر فى حياته والتي تمثلها ريتا ويلسون اسم زوجته الذى تزوجها منذ أكثر من 30 عام لا تمثل مدة ارتباطهما فحسب نظراً لأنهما على علاقة من الحب قبل ذلك من سبعينات القرن الماضى مما يجعل قصتهما من أجمل القصص الرومانسية لنجوم هوليوود.





وعن سر استمرار هذا الإرتباط طوال هذا الوقت ذكرت ريتا خلال أحد حواراتها السابقة بتأكيدها على امتلاكه حنان كبير ناحيتها خلال تقرير نشرته مجلة E News، قالت خلاله أنهم كثيرا من الأوقات عندما يجلسون سويا للحديث ينزل تحت قدميها ويقوم بتدليكها تعبيراً منه على حبه لها وذلك بالإضافة للكثير من المواقف الرائعة التى تثبت أن توم هانكس زوج مثالى.

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