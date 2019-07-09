شكرا لقرائتكم خبر عن "الفوتوشوب وسنينه"..هكذا تحول برادلي كوبر لـ"سنوب دوج".. شوف الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقع الكثيرين رؤية نجم هوليوود الوسيم برادلي كوبر بـ look جديد و مختلف يصدم الكثيرين، خاصة أن النجم الشهير يمتلك كاريزما مذهلة جعلته واحد من أهم و أرقي نجوم الصف الأول بعالم هوليوود .

فاجئ أمس نجم الراب الشهير سنوب دوج البالغ من العمر ( 47 عام ) مرتادي صفحته الشخصية بموقع " إنستجرام " بنشره صوره تم تعديلها ببرنامج " الفوتوشوب" لبرادلي كوبر ليظهر كوبر بنفس شعر "سنوب دوج " إضافة إلي تغير لون البشرة للأغمق، و كتب سنوب علي الصورة "برادلي سنوبر" .

و قد أنهالت التعليقات علي الصورة من قبل مرتادي صفحة سنوب دوج التي 33.5 مليون شخص ليؤكدوا أن الصورة تحمل خفة ظل واضحة، وحصدت الصورة أكثر من 527 الف likes خلال 12 ساعة فقط.