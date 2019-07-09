شكرا لقرائتكم خبر عن فى كليبه الأخير "Lightskin".. تايجا ينحت مشاهد كليبات ليل وين.. شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي تايجا أمس كليب جديد يحمل اسم " Lightskin Lil Wayne" على قناته الخاصة بموقع يوتيوب، وخلال يوم واحد فقط استطاع الكليب أن يتخطي الـ 2.5 مليون مشاهدة علي "يوتيوب" . وقد تناقلت المواقع العالمية مثل "vibe" أن تايجا قدم هذا العمل لكي يسترجع عددا من محطات نجم الراب الشهير "ليل وين"، وتم تقديم عدد من اللقطات في كليب الذي اطلقه تايجا أمس مطابقة تماما لكليب للنجم ليل وين "A Milli" الذي قدمه في 2009، كذلك نحت تايجا بكليبه عدد من مشاهد "Fireman" والذي اطلقه ليل في 2009 .

ليل وتايجا

تايجا بالكليب (1)

تايجا بالكليب (2)

تايجا بالكليب (3)

تايجا بالكليب (4) Advertisements

تايجا بالكليب (5)

من كليب تايجا

من كليب ليل وين

من كليب تايجا

من كليب ليل وين

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