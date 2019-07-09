شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات تونس بالقاهرة يؤازرن الفريق ويتمنين الفوز لمنتخب بلادهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق لاعبى منتخب تونس، الفوزعلى نظيره الغانى فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية أمس الاثنين، بعدما حسمت بضربات الترجيح فى بطولة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا على أرض مصر، وفى هذا الإطار تتواجد 5 فنانات داخل مصربحكم عملهم بالتمثيل والغناء، يؤازرن منتخب بلادهم منذ البداية حتى صعوده لدورالثمانية من خلال تعليقاتهم علي مواقع التواصل الإجتماعي وتعليقاتهم في البرامج المختلفة، ومن خلال هذا التقريروالفنانات هن :

المطربة لطيفة

لطيفة هى النجمة التى خطفت قلوب المصريين والتونسيين بأغنيها المتميزة منذ قدومها إلى مصر قبل ثلاث عقود من الآن ، فيوجد فى رصيدها أكثر من خمسة وعشرين ألبوماً غنائياً وعشرات الأغنيات المنفردة، تضم مختلف الألوان الغنائية واللغات واللهجات العربية، وعملت مع أبرز الأسماء سواء فى التلحين أو التأليف منهم، عبد الوهاب محمد، نزار قباني، بليغ حمدي، سيد مكاوي، محمد الموجي، زياد الرحباني، عمارالشريعي، صلاح الشرنوبي، وغيرهم



لطيفة

الفنانة هند صبرى

عرفت الفنانة هند صبرى منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما "موسم الرجال" و"صمت القصور" للمخرجة مفيدة التلاتلي ولفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001، والذي يحكي قصة فتاة مراهقة من خلال مذكراتها، وهذا الدور هو الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع إسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.

وقدمت هند العديد من الأعمال الفنية فى مصرمنها فيلم "مواطن ومخبر وحرامى" و"بنات وسط البلد" و"عمارة يعقوبيان" و"الجزيرة "وكان آخر عمل سينمائى لها فيلم "الممر" الذى يعرض حاليا بدور السينما



هند صبرى

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الفنانة درة

تعتبر بداية انطلاق الفنانة التونسية درة داخل القاهرة فى عام 2007، من خلال دورأسنده لها المخرج الكبير يوسف شاهين بفيلم هى فوضى، ولجمالها وقدرتها على التمثيل أصبحت لها حضور طاغي بالوطن العربي بعد تألقها من خلال الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما المصرية.



درة

عائشة بن أحمد

ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد في الأعمال المصرية من خلال مسلسلي ألف ليلة وليلة، وشهادة ميلاد، وشاركت أيضا فى السينما عام 2017 من خلال فيلم "الخلية للمخرج طارق العريان، لتعود مرة أخرى للدراما وتظهر مع انجم محمد رمضان فى مسلسل "نسر الصعيد" ولفتت الأنظار بسبب دلالها اللافت للنظر ولقدرتها على إجادة اللهجة الصعيدية بشكل لافت، لتظهر فى شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان والتى جسدت فيه دور زوجته.



عائشة بن احمد

سامية الطرابلسى

ظهرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسى فى مجال التمثيل داخل مصر من خلال فيلم "الخلبوص" بطولة الفنان محمد رجب، لتتدخل الدراما بعد ذلك من خلال جزئى مسلسل "ساحرة الجنوب"، لتخطف الأنظار إليها للتوالى عليها الأعمال السينمائية والدرامية بشكل كبير حتى انها وصلت فى وقتنا الحالى للتمثيل على المسرح مع الفنان محمد هنيدى من خلال مسرحية "3 أيام فى الساحل".