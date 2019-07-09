- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف فى صورة جديدة من كواليس تصوير " ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان عمرو يوسف، جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير " ولاد رزق 2"، عبر حسابه على "انستجرام"، و حازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيه.
وكتب عمرو يوسف، على الصورة قائلا: "حالاً، من تصوير ولاد رزق 2، فيلم العيد، ربيع رزق".
وفيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.
عمرو يوسف
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو يوسف فى صورة جديدة من كواليس تصوير " ولاد رزق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.