شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف فى صورة جديدة من كواليس تصوير " ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان عمرو يوسف، جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير " ولاد رزق 2"، عبر حسابه على "انستجرام"، و حازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيه.

وكتب عمرو يوسف، على الصورة قائلا: "حالاً، من تصوير ولاد رزق 2، فيلم العيد، ربيع رزق".

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وفيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.