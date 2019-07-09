بطريقة وحشية.. حدّاد سوري يعذب طفلاً يتيماً!

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 05:49 مساءً - أقدم حدّاد سوري على تعذيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بطرقة وحشية، قبل أن تقوم الشرطة باعتقاله.
وذكرت وزارة الداخلية السورية أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً حول تعرّض طفل يتيم بعمر العشر سنوات يعمل بمهنة الحدادة في منطقة التل،للتعنيف والتعذيب بشكل وحشي من قبل صاحب العمل.
وتابعت ” من خلال التدقيق في الحادثة تبين أنه بتاريخ 4/7/2019م قامت والدة الطفل المذكور بمراجعة شرطة منطقة التل وادعت على صاحب محل حدادة يدعى ( بشير . ح )، لقيامه بضرب وتعذيب ولدها واتهامه بالسرقة”.
واضافت “على الفور توجهت دورية من شرطة منطقة التل وقامت بإلقاء القبض على المشكو منه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ضرب الحدث المذكور على كافة أنحاء جسده بحجة سرقة مبلغ مالي من محله على دفعات”.
وتم تقديم المقبوض عليه الى النيابة العامة في التل، حيث تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق ، وأودع في سجن دمشق المركزي.
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