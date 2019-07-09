في تصرف جريء.. ليلى إسكندر تفاجئ متابعيها بصورها دون فوتوشوب أو فلتر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 05:49 مساءً - اتخذت الفنانة ليلى إسكندر خطوة جريئة بنشر صورها بدون تعديل فوتوشوب أو تطبيق فلتر على الوجه ليبدو مثالي، لتذهل متابعوها على انستقرام بتصرفها الجريء.

ليلى إسكندر نشرت أربع صور حديثة لها على انستقرام، وكشفت لمتابعيها أنها لم تعدل أي منهم بالفوتوشوب أو باستخدام فلتر، قائلة: “هلو هلو اشتقتو ب وفلاتر واضاءات ولا لا؟؟ انا صراحة عم حب حالي هيك اكتر بحبكن، وولا مرة تخلو اي حدا بالدني يزعزع ثقتكم بنفسكم…حبو حالكم بلا ولا شي”.

أشاد متابعو ليلى إسكندر بخطوتها الجريئة النابعة من ثقتها بالنفس، متمنين أن تفعل النجمات مثلها ونتخلى عن فكرة الشكل المثالي الذي يهز ثقة الفتيات بأنفسهن.

ومن جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل فيديو لليلى إسكندر وهي تتحدث عن تجربتها العيش في المملكة السعودية، لتؤكد أنها اعتادت على الحياة هناك وتحترم العادات والتقاليد الموجودة بالدولة.

وشددت ليلى إسكندر أن احترام الآخر واختلافه من احترام الذات، وكل من يأتي إلى السعودية يحترم عاداتها وتقاليدها سواء شاء أو أبى، وأنها تفعل هذا ليس خوفاً أو تلاعب بعقول الجمهور الذي شاهدها بعفويتها على مواقع التواصل.

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