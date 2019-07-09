نجمة بوليوود تتهم رجلًا “باغتصابها بعينيه”!

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت نجمة بوليوود الممثلة إيشا غوبتا جدلاً عبر الإنترنت، بعدما اتهمت مدير فندق في دلهي “باغتصابها بعينيه”.

فقد غرّدت غوبتا كاتبةً: “هذا الرجل كان يغتصبني بعينيه. وقد طُلب منه أن يحسن سلوكه ثلاث مرات ثم المغادرة .. ثم في النهاية كان على الحراس أن يكونوا حولي .. كاميرا الأمن يمكنها تأكيد ذلك … من هو المغتصب في المستقبل؟”.

واتهمت الموظف الذي عرفت عنه باسم روهيت فيج بالتحرش بها بنظراته، اذ ادعت انه جلس على طاولة مقابلة لها مع أصدقائه وبدأ بالتحديق فيها بطريقة غير مريحة لفترة طويلة.

وتساءلت النجمة عن شعور الفتيات الأخريات اللواتي تعرّضن لموقف مماثل وأكملت أنه على الرغم من وجود حراس حولها الا انها شعرت بالاغتصاب ووصفت فيج بالـ “خنزير”.

هذا التصريح أطلق سيلاً من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث دعمها عدد من متابعيها فيما شكّ في صحة كلامها شريحة كبيرة من رواد الإنترنت، فكتب أحدهم:”هل تعرف حتى ما هو الاغتصاب إيشا غوبتا؟ العار عليك”.