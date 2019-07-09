عاصي الحلاني يهنئ صابر الرباعي على ألبومه الجديد على"تويتر"

هنأ الفنان عاصي الحلاني، صديقه الفنان صابر الرباعي على طرح ألبومه الجديد خلال الأيام الماضية، متمنيا له المزيد من النجاح والتقدم في حياته الفنية.

وغرد عاصي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ألف مبروك للأخ والصديق الغالى أبو إسلام الحبيب على العمل الجديد ودائماً مبدع بكل ما تقدم بالتوفيق بإذن الله".

ومن جانبه رد صابر الرباعي، على تغريده عاصي الحلاني، قائلا: " أشكرك حبيب القلب على كلامك وألف مبروك لك على أغنيتك الجديدة " اضحكي" وبمزيد من النجاح".

يذكر أن طرح الفنان صابر الرباعي ألبومه الجديد، الخميس الماضي باسم "صابر الرباعي 2019"، على موقع يوتيوب، ويتضمن الألبوم 10 أغاني، متنوعة بين الأغاني المصرية والخليجية واللبنانية، فضلا عن قصيدة للشاعر نزار قباني، علما بأن الألبوم يضم 5 أغاني مصرية.

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