وائل كفوري يحيي حفلًا في المملكة العربية السعودية 14 تموز

الرياض - لايف ستايل
يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفل غنائي يوم 14 يوليو / تموز الجاري، في القاعة المغطاة - مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات موسم جدة، الذي يقام بتنظيم شركة روتانا، ودعم الهيئة العامة للترفيه.
وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات – المنظمة، تذاكر الحفل للجمهور لشرائها عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة.
وعلى جانب آخر، طرح الفنان اللبناني وائل كفوري، أحدث أغانيه عبر تطبيق الأغاني والموسيقى "أنغامي"، وهي أغنية تحمل اسم "استشبهت فيكي"، وهي أول أعماله بعد إعلان طلاقه من زوجته اللبنانية أنجيلا بشارة.
من ناحية أخرى، يستعد وائل كفوري للمشاركة فى فعاليات النسخة الجديدة من أعرق المهرجانات الأردنية، "جرش"، والمقرر انطلاق صافرة دورته الـ34 مساء الخميس 18 يوليو الجاري فى مدينة جرش التاريخية، ويعود هذا العام بدورته الرابعة والثلاثين بدماء فنية جديدة تحت إدارة أيمن سماوي.
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