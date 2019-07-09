شون ميندز وكاميلا كابيلو يشعلان سوشيال ميديا بصور رومانسية

أشعل الثنائي الفني الشهير شون ميندز وكاميلا كابيلو مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، بسبب انتشار صور وفيديوهات لهما سويًا أثناء قضائهما لحظات رومانسية، وسط شائعات وتكهنات حول ارتباطهما.

واثار " ميندز" و" كابيلو" الجدل لانهما حتى هذه اللحظة لم يعلنا عن ارتباطهما، خاصة بعد تداول فيديو لهما حيث كانت كاميلا في أحضان ميندز أثناء تناولهما العشاء في أحد المطاعم.

اما عن حالتهما العاطفية والاجتماعية، فلم يسبق لهما الزواج وكان شون ميندز مرتبط بعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين قبل زواجها من المغني الكندي جاستين بيبر، أما كاميلا كابليو فكانت على علاقة بـ شاب خارج الوسط الفني يدعى عن حبيبها ماثيو هوسي بعد علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عام ونصف.

ويواصل كليب Señorita للنجمة كاميلا كابيلو وشون ميندز حصد ملايين المشاهدات، والتي وصلت لـ200 مليون مشاهدة بعد مرور أقل من شهر على طرحه.

وشهد الكليب عددًا من المشاهد الرومانسية التي جمعت بين "ميندز" و"كاميلا كابيلو" على أنغام الأغنية التي قدمت باللغة الإنجليزية.

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