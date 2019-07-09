حازم زيدان يعلن إنفصاله عن زوجته الفنانة نهى عابدين

تصدرت الفنانة نهى عابدين تريند "غوغل" بعدما أعلن زوجها الممثل والمخرج السوري حازم زيدان ابن الفنان المعروف أيمن زيدان عن طلاقهما موضحًا أن اختلاف وجهات النظر الثقافية سبب اتخاذهما لهذا القرار.

وما لا يعرفه الكثير أن نهى عابدين بدأت مشوارها الفني عام 2010 وهي من مواليد 1988 وتبلغ من العمر 31 عامًا.

شاركت نهى عابدين ببطولة عدد كبير من المسلسلات منها حلاوة الدنيا والكابوس ونوس ولدينا أقوال أخرى وميراث الريح.

وشاركت نهى عابدين في بطولة فيلم واحد وهو سفاري وتنتظر حاليا عرض الجزء الثاني من فيلم الكنز.

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