تعرف على أبرز المحطات في حياة الممثل الأميركي "كاميرون بويس"

يواصل اسم الممثل الأميركي Cameron Boyce تصدر محرك بحث غوغل الشهير وموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد اعلان خبر وفاته من قبل عائلته في بيان صحفي حمل الكثير من الكلمات المؤثرة.

وتوفى Cameron Boyce عن عمر يناهز الـ 20 عاما أثناء نومه بعد اصابته بأزمة مفاجئة.

وقال البيان: "بقلب شديد الحزن فقدنا كاميرون هذا الصباح، لا شك أن العالم الآن أصبح مظلما بدونه، لكن روحه ستعيش بيننا من خلال كل من عرفه وأحبه، نشعر بحزن شديد ونطلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب في حزننا على فقدان ابن وأخ غالٍ".

ومن أبرز المعلومات عن Cameron، أنه ساهم في عدد من الأعمال الخيرية وحصل من قبل على جائزة the Pioneering Spirit Award من احدى المنظمات بسبب مساهمته في توصيل المياه النظيفة الى العائلات والأسر الفقيرة، وجمع تبرعات لبناء آبار في سويسرا.

كما تبنى Cameron قضية تشرد الأطفال والعائلات في الشوارع، وفقا لتصريحات والده.

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وكان من المقرر مشاركة Cameron Boyce في المسلسل الكوميدي "Mrs. Fletcher" وايضا القيام ببطولة فيلم "Runt، وارتبط 3 مرات، اخرها بالممثلة الشابة ماديسن بتيس في عام 2013.

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