زوجة وائل جسار تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت اللبنانية ميري جسار، زوجة الفنان وائل جسار، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد روايتها لحكاية زواجها الذي شهد انفصالات وتنازلات وتحديات للمجتمع والعائلة.

وقالت ميري في برنامج "توأم روحي" مع الاعلامي نيشان إنها كانت على علاقة بـ وائل جسار لمدة 7 سنوات رغم اختلاف الديانة بينهما، فهي مسيحية وهو مسلم، لينفصلا وترتبط هي رسميا بشاب آخر، مضيفة أنها قبل زفافها بـ 9 أيام قابلت وائل بالصدفة حيث كانت متواجدة في منزل شقيقه.

وأضافت ميري أنها كانت حزينة لأنها ستتزوج من رجل آخر، ودعت وائل لحضور حفل زفاف وهي تحترق من داخلها، ليحتضنها ويبكي ويطلب منها ترك خطيبها لكي يتزوج منها.

وأكدت أنها بالفعل سعت لتحقيق هذا الهدف، حيث أخبرت عائلتها بأنها لن تستطع الزواج من خطيبها لأنها تحب شخصا آخر، لافتة الى أن عائلتها وعائلة جسار لم يران ان اختلاف الديانة قد يقف عائقا بينهما.

وأكد رواد سوشيال ميديا أن نموذج وائل جسار وزوجته يؤكد أن الحب دائما ينتصر على الدين والمجتمع والعادات والتقاليد.

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ورأى آخرون أن الأغاني الرومانسية التي يقدمها وائل جسار باحساس هي حقيقة لأنه في الواقع شخص محب لم يتخلى عن حبيبته وحارب لأجلها.

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