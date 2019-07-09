شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان من كواليس انساي فى باريس : "ثقة في الله نجاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرالنجم محمد رمضان صورة له علي انستجرام مع المطرب المغربي سعد لمجرد من كواليس تصوير كليب "انساي"، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يتواجد هناك بصحبة فريق تصوير الكليب وعلق علي الصورة: ثقة في الله نجاح.

أغنية "انساي" دويتو يجمع محمد رمضان بالمطرب المغربي سعد لمجرد ويخرجها حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد فيه باللهجة المغربية، ورمضان بلهجته المصرية.