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نشوى مصطفى تحتفل بتصدر أغنيتها في حفل زفاف نجلها تريند يوتيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بنجاح أغنيتها التى قامت بغنائها فى حفل زفاف ابنها "عبد الرحمن"، الذي احتفلت به يوم الجمعة الماضية، وكتبت نشوى، عبر حسابها على " إنستجرام"، قائلة: "الأغنية اللى غنتها فى فرح ابني بقت تريند، وترتيبها الأول بعد ما نزلت بعشرساعات، الأغنية تريند رقم واحد ".

واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى بزفاف ابنها عبد الرحمن بأحد فنادق القاهرة، الجمعة الماضية وحضر الحفل عدد من أصدقائها بالوسط الفنى.


نشوى مصطفى

 

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