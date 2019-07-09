شكرا لقرائتكم خبر عن صور..رانيا يوسف تستعيد ذكرياتها مع مصطفى شعبان وتهنئه بافتتاح مطعمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة رانيا يوسف على تهنئة النجم مصطفى شعبان على افتتاحه كافيه جديد خاص به، وزارته في المكان، والتقطت معه الصور التذكارية ونشرت الصور معلقة عليها:"سعيد وفاطمه اتجمعوا تاني بعد 18 سنه من مسلسل الحاج متولي مبروك صديقي واخويا مصطفى شعبان المكان يجنن وقعدتنا كانت كلها ذكريات حلوة".



رانيا يوسف ومصطفى شعبان رانيا يوسف ومصطفى شعبان

واجتمع مصطفى شعبان مع رانيا يوسف قبل 18 عاما فى بداية حياتهما الفنية من خلال مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم الراحل نور الشريف وإخراج محمد النقلى والذى يعد من علامات الدراما المصرية، ووقتها قدم شعبان دور نجل الحاج متولى والذى تزوج من رانيا يوسف وهى ابنة زوجة والده.

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