شكرا لقرائتكم خبر عن صور..إجازة رومانسية تجمع كاتى بيرى وأورلاندو بلوم في جزيرة فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت بعض الصحف المواقع الاليكترونية أخبار عن قرب إقامة كاتي بيري و أورلاندوبلوم حفل زواج رومانسي و ذلك بعد إعلان النجمين خطبتهما خلال احتفالهما بـ " عيد الحب " الماضي .

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لكاتي بيري ذات الـ ( 34 عام ) و خطيبها أورلاندو ذو الـ ( 42 عام ) خلال استمتاعهما بالجو الدافئ وذلك على شواطئ جزيرة " de Ré Île" إيل دو ري الفرنسية، حيث ظهر الثنائي خلال لعبهم و التقاط الصور معا، إضافة الي ممارسة هوايتهما المفضلة وهي السباحة .

ظهرت كاتي بيري مرتديه " مايوة " floral ذو تصميم مميز حمل إمضاء دار أزياء " Morgan Lane " ، وقد وصل سعره الي 214 جنيه استرليني .



كاتي بيري



كاتي و اورلاندو بلوم



كاتي و اورلاندو بلوم



كاتي و اورلاندو بلوم

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كاتي بيري



كاتي و اورلاندو بلوم



كاتي و اورلاندو بلوم



كاتي و اورلاندو بلوم



كاتي بيري



كاتي بيري