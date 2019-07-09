شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود نجم فيلم Aladdin يحتفل بوصول متابعيه على انستجرام إلي 2 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم المصري مينا مسعود مع جمهوره بوصول متابعيه علي موقع انستجرام إلي 2 مليون متابع موجها الشكل لكل الداعمين له وكل من وقف إلي جواره إلي أن حقق ذلك، موجها الشكر أيضا إلي صناع فيلمه Aladdin علي دعمهم له وتحقيق الفيلم لإيرادات مرتفعة وضخمة بالنسبة له.

فيلم Aladdin يعد إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992.

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فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجنى ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة إلى نجومية ويل سميث.

وتعتبر مشاركة مينا مسعود فى الفيلم إضافة جديدة لرصيد المصريين ممن رفعوا اسم مصر فى المحافل السينمائية العالمية خاصة بعد ما مثله رامى مالك من إضافة لأبناء مصر فى الخارج.