شكرا لقرائتكم خبر عن صور.مى كساب وستونة يقدمان كليب "البُنية "بتوقيع كامبا وألحان أوكا وأورتيجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة مى كساب بمشاركة ستونة من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم " البٌنية " ضمن أغانى ألبومها الجديد، ومن المقرر طرح الكليب خلال عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان أوكا وأورتيجا، وإخراج كامبا"

وقال المخرج كامبا لـ"الخليج 365" إنه تم تصوير كليب "البٌنية" في مدينة أسوان واستغرق تصويره 3 أيام، والكليب بتدورفكرته حول تجهيزات فرح نوبي من بداية من التسوق لشراء متطلبات الفرح ولمة الأهل والجيران لحضور الحنه الأسواني، الكليب يصوربالاشتراك مع ستونة وفريق من وزارة الثقافة، موضحا أن الهدف من الكليب هو إبراز العادات والتقاليد الموروثة في مجتمعنا المصري بمنطقة النوبة.

Advertisements





وأضاف كامبا أن الكليب يعكس ألوان وروح وطعم بيوت النوبة مع أجمل إبتسامه من أهل النوبة من الأطفال المنتمين لأعمار مختلفة .





ألبوم مى كساب يتكون من 12 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الالبوم من توزيع أوكا.

وقد طرحت مى كساب مؤخرا أغنية "يا نحلة"، على طريقة الفيديو كليب عبر"يوتيوب"، والتى تعد واحدة ضمن أغانى ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أوكا.