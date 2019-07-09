شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى "حكايتى".. إسلام جمال بطلا فى"بلا دليل" مع درة وخالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاحه فى مسلسل "حكايتى" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، بطولة ياسمين صبرى وأحمد صلاح حسنى، انضم بشكل رسمى الفنان إسلام جمال لإبطال مسلسل "بلا دليل"، الذى تلعب بطولته النجمة درة وخالد سليم، المقرر البدء فى تصويره السبت المقبل، من إخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة سينرجى، وهو مسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة .

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وفى سياق متصل، يعقد إسلام جمال جلسات عمل مع المخرجة منال الصيفى والمؤلفة إنجى علاء، للوقوف على اللمسات النهائية للشخصية التى يقدمها إسلام، خاصة إنها شخصية محورية ضمن أحداث المسلسل، الذى يعتمد على جريمة قتل مباشرة، كما سلمت مؤلفة العمل 38 حلقة من المسلسل حتى الأن.





يشار إلى أن آخر أعمال إسلام جمال كان مسلسلي "كلبش3" مع النجم أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، ومسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى .

مسلسل "بلا دليل" من بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمرالشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.