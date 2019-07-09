شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفوري يحيي حفلا غنائيا ضخما بمدينة الملك عبد الله فى جدة 14يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم اللبناني وائل كفورى، حفلا غنائيا ضخما بصحبة فرقته الموسيقية علي مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، يوم 14يوليو الجارى.

وفى سياق آخر، طرح كفورى أغنيته الجديدة " استشبهت فيكي"، علي موقع الفيديوهات الشهير يوم 19 يونيو الماضي، وحققت نجاحا كبيرا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

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"استشبهت فيكى" أغنية تتناسب مع الأجواء الصيفية المليئة بالإيقاع والرقص، ويحكى فيها عن حنينه إلى حبيبته القديمة، والتعبير عن حبّ ما زال موجودا فى النفس والروح، متسائلا ما إذا الطرف الآخر يبادله الإحساس والمشاعر، خصوصا عندما يلتقي بفتاة يظنها شريكته السابقة بفعل اشتياقه الكبير لها والتفكير دومًا بها، فيقول لها "استشبهت فيكى".