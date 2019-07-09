بالصور.. تنصيب آسر ياسين ونيللي كريم سفراء نوايا حسنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نصبت منظمة الهجرة الدولية، الفنان آسر ياسين، والفنانة نيللي كريم، سفيرين للنوايا الحسنة للمنظمة، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة.

اختيار الفنانين جاء للإسهام في الدفاع عن حقوق المهاجرين ورفع الوعي حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة ومخاطر الهجرة غير النظامية وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة.

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وقال لوران دي بوريك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء 9 يوليو بهذه المناسبة، إن نيللي كريم وآسر ياسين ليسا مشهورين لموهبتيهما فقط وإنما أيضا لإنسانيتهما وإحساسهما بالآخرين.

واستكمل: " مصر مهد الحضارة، وبلد مضياف استقبل ملايين المغتربين، وأتاح لهم الفرصة لتقديم ما لديهم ويوجد بها حاليا ٦ ملايين مهاجر، كما أن الكثير من المصريين هاجروا للخارج ومنهم العالم الكبير أحمد زويل، والجراح العالمي مجدي يعقوب، والمهندس هاني عازر، ومحمد العريان، ومحمد صلاح".

وتابع: "كل هؤلاء حققوا طموحاتهم وتعلموا، وراكموا الخبرات واستفادوا وأفادوا"، لافتا إلى أن المهاجرين يساهمون في رخاء المجتمعات التي تستضيفهم ويسهمون أيضا في تحقيق التعددية والثراء الثقافي.