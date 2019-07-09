محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أعلنت "مريم" الابنة الكبرى للفنان عامر منيب، تخرجها أمس من الجامعة، ونشرت صورها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، وعلقت: "بابا أنا اتخرجت".
النجم الراحل عامر منيب، يعتبر من أشهر مطربي جيله، وتميز بتقديم اللون الرومانسي في أغانيه، التي حققت انتشارا ونجاحا كبيرا وقتها.
عامر منيب رحل عن عالمنا منذ 8 سنوات، وتحديدا في 26 نوفمبر 2011، بعد معاناة مع مرض سرطان القولون، عن عمر يناهز 48 عاما، وشكلت وفاته وقتها صدمة وسط جمهوره.
الفنان الراحل تزوج مرة واحدة من السيدة إيمان الألفي، وأنجب منها 3 فتيات هن "مريم، ونور، وزينة".
وتعتبر الابنة الكبرى "مريم" هي الأكثر ظهورا على مواقع التواصل، بينما تحرص ابنتيه "نور" و"زينة" على الابتعاد عن "السوشيال ميديا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 8 سنوات على رحيله.. شاهد كيف تغيرت ملامح بنات عامر منيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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