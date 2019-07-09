رانيا يوسف تدعم إسقاط الولاية عن الفتاة السعودية بعد سن الـ 18: "نعم لحرية المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: دعمت الفنانة رانيا يوسف قرار إسقاط الولاية عن الفتاة السعودية بعد عمر الـ 18 عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر". وكتبت رانيا في تغريدة لها قائلة: "نعم لاسقاط الولاية بعد الـ 18 نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة نعم لاستقلال المرأة". Advertisements وتصدر هاشتاج "اقرار_إسقاط_الولاية_بعد_ال 18"، تريند موقع "تويتر"، وأثار الأمر جدلا كبيرًا واختلاف في وجهات النظر بين رواد مواقع التواصل. قرار إلغاء الولاية هو رفع وصاية الرجل عن الفتاة السعودية بمجرد بلوغها سن الـ18 عاما، لإعطائها حقوقها في استخراج جواز سفر مستقل والسفر خارج المملكة، ومباشرة حقوقها كشخص بالغ له الحق في التصرف في شئونه دون ولي أمر.

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