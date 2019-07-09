عامر منيب في صدارة "جوجل" بعد تخرج ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رغم رحيله منذ 8 سنوات، تصدر الفنان عامر منيب، نتائج بحث جوجل اليوم، بعدما نشرت ابنته "مريم" عبر حسابها الرسمي بفيسبوك، صورة تعلن فيها تخرجها.

وظهرت "مريم" ترتدي زي التخرج، ووجهت رسالها للنجم الراحل، قائلة: "بابا أنا اتخرجت".

ورحل الفنان عامر منيب عن عالمنا في 26 نوفمبر 2011، بعد صراع مع مرض سرطان القولون، عن عمر يناهز 48 عاما.