عامر منيب في صدارة "جوجل" بعد تخرج ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رغم رحيله منذ 8 سنوات، تصدر الفنان عامر منيب، نتائج بحث جوجل اليوم، بعدما نشرت ابنته "مريم" عبر حسابها الرسمي بفيسبوك، صورة تعلن فيها تخرجها.
وظهرت "مريم" ترتدي زي التخرج، ووجهت رسالها للنجم الراحل، قائلة: "بابا أنا اتخرجت".
ورحل الفنان عامر منيب عن عالمنا في 26 نوفمبر 2011، بعد صراع مع مرض سرطان القولون، عن عمر يناهز 48 عاما.
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