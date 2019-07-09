ساموزين يحتفل بعيد ميلاد ابنه "محمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص المطرب السوري سامو زين، على تهنئة نجله محمد بمناسبة عيد ميلاده، ونشر صورة لهما في حمام السابحة أخفي فيا وجه ابنه.

وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد محمد ابني، كم أتمني من الله أن يعطيك أيام جميلة ورضاء من رب العالمين، ويجعل الإيمان نور حياتك، ويرزقك بالحلال ويهون عليك الدنيا يا ابني".

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وتابع: "كل عام وأنت بخير وصحة وعافية، وربي يكفيك عيون الناس، ويعطيك ليرضيك وتفضل مرضي من أمك وأبوك وتبقي من الصالحين اللهم آمين".

يُذكر أنَّ آخر أعمال ساموزين ألبوم "لو عمري يرجع"، الذي ضم 8 أغنيات، كما ظهر كضيف شرف في الموسم الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل "بدل الحدوتة 3".