مجدي الهواري يكشف عن هدية أهل جدة لفريق "3 أيام في ساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف المخرج والمنتج مجدي الهواري، عن هدية خاصة تلقاها من أهل جدة، بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل".

ونشر الهواري صورة من الهدية التي حملت صور لصناع العمل، وعلق: "جائزة غالية من ناس غالية، هما في الأصل أصل، وفي الفهم فن، وفي الضيافة أهل، أهل جدة موسم جدة".

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مسرحية "3 أيام في الساحل" عُرضت لمدة 4 ليالٍ في جدة، ضمن موسم جدة، بدءًا من يوم 3 يوليو وحتى يوم السبت 6 من الشهر نفسه، وحققت نجاحا كبيرا، ونفدت تذاكرها، وأشعلت حماس الجمهور السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل "هاشتاج" باسم المسرحية يتصدر "تويتر".

يُذكر أن مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي عددًا من النجوم، من بينهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد محمود، ندا موسى وسامية الطرابلسي.