مواهب "The voice kids" يقدمون أوبريت غنائيًا في حب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يستعد عدد من نجوم برنامج "ذا فويس كيدز"، لتقديم أوبريت غنائي يحمل اسم "قول يا تاريخ" إهداء لمصر، ومن المقرر طرحه بالأسواق خلال الأيام القادمة.

وقالت نورهان عرنسة في تصريحات لمصراوي: "تم الإنتهاء من تسجيل الأغنية بالكامل، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب، خلال الأيام المقبلة".

وأضافت: "المخرج خالد البندي هو صاحب فكرة الأغنية، وهو من قام بتجميع المواهب المشاركين فيها، والأغنية ومن إنتاج ستوديو وتر، لتكون أولى بدايات إنتاج الاستوديو".

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أوبريت "قول يا تاريخ"، من كلمات وليد زهير، وألحان خالد البندي، وتوزيع وليد مصطفى، وتم اختيار عنوان يتناسب مع حجم العمل.

يشارك في العمل عدد من نجوم ذا فويس وهم، نورهان عرنسة، وميرتيا عماد، ولقاء وزينة، ومحمد البندي، ومحمد أسامة، وأحمد منصور، بالإضافة لزياد وائل، نجم أراب جوت تالنت.