بالفيديو: ماريا كاري تنجح في تحدي “غطاء الزجاجة” بقوة صوتها

لا يزال تحدي “غطاء الزجاجة” منتشرًا في كافة الدول، خاصة بعد مشاركة عدد كبير من المشاهير والنجوم حول العالم. شاركت الفنانة العالمية ماريا كاري في التحدي، والذي بموجبه يقوم الشخص بفتح غطاء الزجاجة من خلال ركل بالقدم، لكنها قامت به بطريقة مختلفة، حيث فتحت الغطاء من خلال صوتها القوي. ونشرت “كاري” مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر، ظهرت فيه وهي تستعد لخوض تجربتها في التحدي، ثم استخدمت قوة صوتها في فتح الغطاء، وعلقت قائلة: ” قبلت التحدي”.

يُذكر أن غطاء الزجاجة هو تحد جديد تقوم فكرته على ركل غطاء زجاجة بهدف استدارته وفتحها عبر حركة دائرية بالجسم على غرار ألعاب الكاراتيه، ونجاحه يكمن في عدم إيقاع الزجاجة، والقدرة على فتح الغطاء دون خسائر، بالإضافة إلى خاصية “التصوير البطيء – Slow Motion” للمشاركين. وشارك فيه عدد كبير من النجوم مثل جيسون ستاثام وإيلي غولدنغ وريان رينولدز بالإضافة إلى أحمد العوضي وأصالة.