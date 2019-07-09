بالفيديو.. ناصيف زيتون يتخطى الـ3 مليون مشاهدة بأغنية "كل يوم أحبك"

اجتازت أغنية "كل يوم احبك" للفنان ناصيف زيتون حاجز الـ3 مليون مشاهدى، وذلك بعد أسبوع من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". ويشار إلى أن الأغنية من كلمات:عمر ساري، ألحان:محمد بشار، توزيع:جيمي حداد يذكر ان ناصيق قد طرح مؤخراً أغنية "تكة" التي حصدت أكثر من 13 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:ضياء اشا، ألحان:عمر الخير.

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